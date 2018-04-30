В Иране болельщицам пришлось переодеться в мужчин, чтобы увидеть игру своей команды

Автор: Юлия Древова 0

Болельщицам иранского футбольного клуба «Персеполис» пришлось притвориться мужчинами, чтобы попасть на игру любимой команды. Женщинам в Иране запрещено приходить на футбольные и волейбольные матчи.

Обмануть контролеров на входе на стадион удалось с помощью париков, накладных бровей и бороды. На трибунах девушки вместе со всеми остальными фанатами исполняли гимн «Персеполиса». В итоге команда выиграла у «Сепидруда» со счетом 3:0.

Напомним, что в марте 2018 года полиция взяла под арест 35 болельщиц, желавших посмотреть встречу «Персеполиса» и «Эстеглаля». Ранее президент Ирана Хасан Рухани дал обещание главе ФИФА Джанни Инфантино, что женщинам дадут разрешение на посещение футбольных матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: Meduza

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

iran football

Иранские женщины нацепили бороды, чтобы проникнуть на стадион

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 