В Иране болельщицам пришлось переодеться в мужчин, чтобы увидеть игру своей команды

Болельщицам иранского футбольного клуба «Персеполис» пришлось притвориться мужчинами, чтобы попасть на игру любимой команды. Женщинам в Иране запрещено приходить на футбольные и волейбольные матчи.

Обмануть контролеров на входе на стадион удалось с помощью париков, накладных бровей и бороды. На трибунах девушки вместе со всеми остальными фанатами исполняли гимн «Персеполиса». В итоге команда выиграла у «Сепидруда» со счетом 3:0.

VIDEO: Iranian girls who sneaked in Azadi Stadium in disguise cheer their team

via: @MahboobKhansari pic.twitter.com/ir1DgNeHMC

— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) April 28, 2018