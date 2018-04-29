Премьер-лига. 28-й тур. «Зенит» и ЦСКА разошлись вничью.

В центральном матче 28-го тура встречались «Зенит» и ЦСКА. Обе команды нуждались в победе для продолжения борьбы за место в Лиге чемпионов.

Премьер-лига. 28-й тур.

ЗЕНИТ – ЦСКА – 0:0 (0:0)

Санкт-Петербург. 22 апреля.

Стадион: «Зенит-Арена». 39 774 зрителя.

Судья: Роман Галимов (Улан-Уде)

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Ерохин, Паредес, Ригони, Кузяев, Дриусси, Заболотный

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Головин, Чалов, Муса

Предупреждения: Бистрович (5), Кришито (6), А. Березуцкий (37), В. Березуцкий (43), Ригони (83), Паредес (90).

16 (8) удары (в створ) 7 (2)

16 фолы 16

9 угловые 6

2 офсайды 1

54 % владения мячом 46

Фото: Твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»