Премьер-лига. 28-й тур. «Зенит» и ЦСКА разошлись вничью.

В центральном матче 28-го тура встречались «Зенит» и ЦСКА. Обе команды нуждались в победе для продолжения борьбы за место в Лиге чемпионов.
Премьер-лига. 28-й тур.
ЗЕНИТ – ЦСКА – 0:0 (0:0)
Санкт-Петербург. 22 апреля.
Стадион: «Зенит-Арена». 39 774 зрителя.
Судья: Роман Галимов (Улан-Уде)
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Ерохин, Паредес, Ригони, Кузяев, Дриусси, Заболотный
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Головин, Чалов, Муса
Предупреждения: Бистрович (5), Кришито (6), А. Березуцкий (37), В. Березуцкий (43), Ригони (83), Паредес (90).
16 (8) удары (в створ) 7 (2)
16 фолы 16
9 угловые 6
2 офсайды 1
54 % владения мячом 46
Фото: Твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»