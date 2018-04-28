«Фортуна» из Дюссельдорфа вернулась в Бундеслигу спустя пять лет

В матче 32-го тура второй Бундеслиги дюссельдорфская «Фортуна» на выезде обыграла «Динамо» из Дрездена. Эта победа позволила гостям обеспечить себе путевку в первую Бундеслигу.

В составе «Фортуны» отличились Флориан Нойхаус и Роувен Хеннингс, который забил мяч уже на 90-й минуте. За хозяев точным ударом отметился Мусса Коне. «Фортуна» с 59 очками продолжает лидировать в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Германии.

Благодаря сегодняшней победе команда досрочно гарантировала себе минимум второе место по итогам сезона и путевку в Бундеслигу соответственно. В последний раз «Фортуна» выступала в элитном немецком дивизионе в сезоне-2012/13.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»