УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Диего Симеоне за оскорбления арбитра

Автор: Владимир Шевелев 0

Diego Simeone

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинский специалист был удален в начале матча 1/2 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:1) за споры с арбитром.

Обвинения 47-летнему специалисту выдвинуты по двум пунктам – оскорбление официального лица и коммуникация со своей скамейкой запасных после удаления.

Симеоне грозит 3-матчевая дисквалификация. В этом случае, если «Атлетико» выйдет в финал Лиги Европы, он будет вынужден пропустить эту игру.

«Арсеналу» выдвинуты обвинения за использование болельщиками пиротехники. Вердикты будут вынесены дисциплинарным комитетом УЕФА 4 мая.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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