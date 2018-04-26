«Реал» готов потратить 280 миллионов евро на звезд «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» продолжает искать кандидатов на усиление состава в летнее трансферное окно. В список целей «сливочных» попали несколько футболистов «Манчестер Сити».

Среди претендентов на переход — полузащитники Кевин Де Брюйне и Лерой Зане, за которых мадридцы готовы заплатить 200 и 80 миллионов евро соответственно. Также «Реал» следит за хавбеком Рахимом Стерлингом и защитником Джоном Стоунсом, однако их приобретение летом маловероятно. Тем не менее «Сити» не намерен расставаться со своими лидерами и, как ожидается, ответит мадридскому клубу отказом.

В нынешнем сезоне 26-летний Де Брюйне забил 8 мячей и отдал 16 голевых передач в 34 матчах АПЛ. На счету Лероя Сане 9 голов и 12 передач в 28 встречах лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Manchester Evening News



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»