Станислав Черчесов: «Какой футбол я хочу видеть у своей команды? Ориентируюсь на игру «Баварии»-2012/13»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выбрал своего фаворита в паре «Бавария» — «Реал». Также 54-летний специалист назвал игровой стиль, который он хочет привить национальной команде.

«Я поддерживаю «Баварию». Когда меня спрашивают, какой футбол я хочу видеть у своей команды, отвечаю, что ориентируюсь на игру «Баварии» Хайнкеса в сезоне-2012/13. Тогда она выиграла три титула. Мне нравится прямой интенсивный, разнообразный, но в то же время простой футбол Хайнкеса.

«Бавария» – это характер, тогда как «Реал» – это класс. И если немецкий характер стабилен, то испанцам приходится демонстрировать свой уровень. А когда они этого не делают, случается то, что было в матче с «Ювентусом», который их едва не выбил», — заявил Черчесов.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенцы проиграли мадридцам на своем поле — 1:2. Ответная встреча состоится 1 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс