Томас Тухель хочет купить в «ПСЖ» Юлиана Вайгля и Макса Майера

Томас Тухель является фаворитом на пост нового главного тренера «ПСЖ». Немецкий специалист определился, каких игроков он бы хотел пригласить в команду.
В шорт-листе немецкого специалиста крайний защитник «Аугсбурга» Филипп Макс, трансферная стоимость которого оценивается в 20-25 миллионов евро. За эту же сумму парижане планируют продать Левена Курзава.
Также Тухель хочет подписать четвертого центрального защитника – Омера Топрака из дортмундской «Боруссии», в которой работал ранее. Его трансфер может обойтись французской команде примерно в 15 миллионов евро.
Помимо этого, 44-летний тренер рассчитывает усилить среднюю линию «ПСЖ» и рассматривает Юлиана Вайгля («Боруссия») и Макса Майера («Шальке»), который летом станет свободным агентом.
Фото: Global Look Press
Источник: Get French Football News