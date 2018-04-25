Томас Тухель хочет купить в «ПСЖ» Юлиана Вайгля и Макса Майера

Томас Тухель является фаворитом на пост нового главного тренера «ПСЖ». Немецкий специалист определился, каких игроков он бы хотел пригласить в команду.

В шорт-листе немецкого специалиста крайний защитник «Аугсбурга» Филипп Макс, трансферная стоимость которого оценивается в 20-25 миллионов евро. За эту же сумму парижане планируют продать Левена Курзава.

Также Тухель хочет подписать четвертого центрального защитника – Омера Топрака из дортмундской «Боруссии», в которой работал ранее. Его трансфер может обойтись французской команде примерно в 15 миллионов евро.

Помимо этого, 44-летний тренер рассчитывает усилить среднюю линию «ПСЖ» и рассматривает Юлиана Вайгля («Боруссия») и Макса Майера («Шальке»), который летом станет свободным агентом.

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»