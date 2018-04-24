Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» забил пять голов «Роме»

Состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 2017/18. «Ливерпуль» разгромил «Рому».

Лига чемпионов. 1/4 финала

ЛИВЕРПУЛЬ — РОМА – 5:2 (2:0)

Ливерпуль. 24 апреля.

Стадион: «Энфилд». 54074 зрителей

Судья: Феликс Брих (Германия).

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Салах (Ингс, 75), Мане, Фирмино (Клаван, 90).

«Рома»: Алисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Жезус (Перотти, 67), Коларов, Де Росси (Гоналон, 67), Найнгголан, Стротман, Ундер (Шик, 46), Джеко.

Голы: 1:0 — Салах (36), 2:0 — Салах (45), 3:0 — Мане (56), 4:0 — Фирмино (61), 5:0 — Фирмино (69), 5:1 — Джеко (81), 5:2 — Перотти (84, с пенальти).

Предупреждения: Жезус (26), Александер-Арнольд (39). Ловрен (74), Хендерсон (84), Милнер (84), Фасио (88).

17 (10) удары (в створ) 13 (6)

12 фолы 7

7 угловые 4

6 офсайды 3

47 % владения мячом 53

Еще в начале первого тайма мерсисайдцам пришлось поменять Окслейда-Чемберлена, который после неудачного подката травмировал ногу. На 19-й минуте «Рома» могла открыть счет: Коларов с левой ноги пробил из-за пределов штрафной в перекладину. А с середины 45-минутки преимуществом завладели хозяева: голевой момент не реализовал Мане, игроки «Ливерпуля» наносили опасные удары по воротам Алисона после подачи угловых, а также забили гол из офсайда. И все же счет был открыт до перерыва: на 36-й минуте Салах решил пробить, находясь в штрафной площади римлян, и нанес точный удар в «девятку» с последующим отскоком мяча от штанги. Египтянин сумел оформить дубль уже в компенсированное время: форвард принял передачу от Фирмино, приблизился к воротам и перекинул Алисона. А в начале второго тайма «красные» начали громить соперника: Салах получил пас со своей половины поля (как оказалось, Мохамед находился в положении «вне игры»), а тот в штрафной переправил мяч на Мане, который спокойно забил в пустой угол ворот. Далее дубль оформил Фирмино, и только на 81-й й минуте «Рома» сумела забить гол престижа: Джеко вышел на оперативный простор после точного паса от Найнгголана и нанес точный удар в угол. А уже через несколько минут Перотти реализовал пенальти. В итоге мерсисайдцы не удержали существенный разрыв в счете. Зато команда Клоппа одержала пятую домашнюю победу подряд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В последний раз «Ливерпуль» терял очки на «Энфилде» в игре 1-го тура группового этапа против «Севильи» (2:2).

Фото: пресс-служба ФК «Рома»

Источник: Еженедельник «Футбол»