«Ювентус» рассмотрит кандидатуру Массимо Карреры в случае ухода Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может вернуться в «Ювентус». Туринский клуб готов рассмотреть его кандидатуру в случае ухода нынешнего наставника бьянконери Массимилиано Аллегри.

Свою заинтересованность в работе со «старой синьорой» также выразил тренер «Челси» Антонио Конте. Однако «Ювентус» не желает возобновлять с ним сотрудничество.

Напомним, что Каррера с 1991 по 1996 годы выступал за туринцев, а позже работал помощником Конте в их тренерском штабе.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato