Роман Павлюченко: «Позовут в «Спартак-2» — не откажусь»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал о планах продолжить карьеру профессионального футболиста. По его словам, он готов вновь примерить красно-белую футболку.

«Честно — если позовут в «Спартак-2», не откажусь. Хотя уже говорил, что первый дивизион — не приоритет, но тем не менее. Команда не чужая, а еще важно, что это Москва. Куда-то уезжать из Москвы особого желания нет. Именно поэтому и оказался в «Арарате». Если бы «Арарат» был, не знаю, в Санкт-Петербурге или еще каком-нибудь другом городе, не пошел бы. Для меня было принципиально, что это московская команда.

Тренировать – это уже совсем другая ситуация. Тут особого выбора не остается. Но до того, как тренировать, нужно еще несколько лет учиться. Так далеко не буду загадывать», — цитирует Павлюченко.

Бывший форвард сборной России выступал за красно-белых с 2003 по 2008 год.

Фото: Global Look Press

Источник: prosm.club

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»