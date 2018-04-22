Премьер-лига. 27-й тур. Дубль Ахмеда Мусы помог ЦСКА выиграть у «Краснодара»

В матче 27-го тура встречались ЦСКА и «Краснодар». Обе команды нуждались в победе для продолжения борьбы за место в Лиге чемпионов.
Премьер-лига. 27-й тур.
ЦСКА – КРАСНОДАР – 2:1 (0:0)
Москва. 22 апреля.
Стадион: «ВЭБ-Арена». 19 774 зрителя.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий (Натхо, 69), Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин (Щенников, 61), Кучаев (Витиньо, 59), Бистрович, Головин, Чалов, Муса.
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Перейра, Шатов (Жоаозиньо. 16), Классон, Вандерсон (Иван, 84).
Голы: 0:1 — Газинский (53), 1:1 – Муса (73), 2:1 – Муса (85).
Предупреждения: Кучаев (21), Мамаев (44).
15 (7) удары (в створ) 10 (3)
8 фолы 17
6 угловые 1
1 офсайды 3
54 % владения мячом 46
Встреча ЦСКА – «Краснодар» была важнейшей для обоих клубов – борьба за путевку в Лигу чемпионов набирает решающие обороты. Первый тайм прошел в равной борьбе и обошелся без голов. Вторая половина стартовала с гола Юрия Газинского – 0:1. Однако в последние 15 минут игры дубль Ахмеда Мусы кардинально перевернул ситуацию. 2:1 – ЦСКА обходит «Спартак» и выходит на второе место в РФПЛ. Красно-белые имею еще матч в запасе.
Фото: Твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»