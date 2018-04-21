Премьер-лига, 27-й тур. «Урал» выиграл у «Анжи» благодаря голу на последних минутах

В рамках 27-го тура РФПЛ «Анжи» принимал «Урал». Махачкалинцы проиграли очередную встречу в чемпионате России, оставшись в зоне стыковых матчей.

Премьер-лига. 27-й тур

АНЖИ — УРАЛ – 0:1 (0:0).

Каспийск. 21 апреля.

Стадион: «Анжи-Арена».

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Анжи»: Лория (Будаков, 64), Полуяхтов, Мусалов (Прудников, 63), Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов (Калмыков, 81), Хубулов, Данченко, Антон, Маркелов, Лескано.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Динга, Евсеев (Глушков, 90), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалви, Ильин (Фидлер, 86).

Гол: 0:1 — Бикфалви (84).

Предупреждения: Самарджич (11), Ароян (28), Полуяхтов (29), Эль-Кабир (37),Емельянов (40), Маркелов (57), Калмыков (90).

12 (5) удары (в створ) 13 (6)

11 фолы 19

8 угловые 4

2 офсайды 2

49 % владения мячом 51

В первом тайме команды играли в атакующей манере, но голов забить не сумели. Зато отличились в грубости: за первые 45 минут арбитр показал 4 желтые карточки игрокам обеих команд. Вторая половина встречи прошла под диктовку «Урала», но забить первый (и единственный) гол гостям удалось лишь под конец матча: на 84-й минуте Бикфалви подхватил мяч во время контратаки своего клуба, промчался к чужой штрафной площади и нанес мощный и точный удар в девятку ворот Будакова. Таким образом, «шмели» одержали вторую победу подряд, продлив серию без поражений до 5 матчей. Команда Александра Тарханова набрала 36 очков и отстает от идущего на 5-м месте (позиция, дающая право на выступление в квалификации Лиги Европы) «Краснодара» на 9 баллов. А «Анжи» проиграл уже третью встречу в РФПЛ кряду, оставшись с 24 очками в активе и находясь на 14-м месте в турнирной таблице.

Фото: официальный твиттер ФК «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»