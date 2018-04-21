«ПСЖ» нужно продать хотя бы одного игрока, чтобы вписаться в финансовый fair-play

УЕФА обяжет «ПСЖ» продать как минимум одного футболиста до 30 июня для соблюдения рамок финансового fair-play. В данный момент специальная комиссия занимается проверкой спонсорских соглашений чемпиона Франции.

Выбор руководства столичного клуба скорее всего падет на Гонсалу Гедеша, который выступает на правах аренды за «Валенсию». Испанский клуб собирается выкупить полузащитника. Стоимость 21-летнего игрока составит порядка 40 млн евро. В нынешнем сезоне футболист забил в Примере пять мячей и отдал 10 голевых передач, сыграв в 33 матчах.

Напомним, что летом 2017 года «ПСЖ» потратил на трансферы 238 млн евро. Кроме того, клубу предстоит выкуп Килиана Мбаппе.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien