Артем Дзюба заплатит 5 млн рублей за участие в матче с «Зенитом»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба все еще желает сыграть в матче 27-го тура РПФЛ с «Зенитом» и ждет, что клуб поможет ему заплатить за участие в встрече. Права на форварда принадлежат команде из Санкт-Петербурга, он выступает за «оружейников» на правах аренды.

Цена выхода Дзюбы на поле в поединке с командой Роберто Манчини по условиям сделки составляет 10 млн рублей. Сам 29-летний футболист готов внести ровно половину суммы. На данный момент руководство «Арсенала» проводит оценку целесообразности этой выплаты. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в субботу.

Напомним, матч «Арсенал» — «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com