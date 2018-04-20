РФС не будет дисквалифицировать Игоря Денисова

РФС не подтвердил информацию о дисквалификации капитана «Локомотива» Игоря Денисова. В футбольном союзе прокомментировали эту ситуацию.

«РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», – заявили в пресс-службе РФС.

Ранее глава РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что Денисов, помимо штрафа в размере 1 миллиона рублей, будет дисквалифицирован на 1 матч за оскорбление допинг-офицера.

В текущем сезоне Денисов провел за «Локомотив» 24 игры в РФПЛ, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»