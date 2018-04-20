РФС не будет дисквалифицировать Игоря Денисова

Автор: Владимир Шевелев 0

Igor Denisov

РФС не подтвердил информацию о дисквалификации капитана «Локомотива» Игоря Денисова. В футбольном союзе прокомментировали эту ситуацию.

«РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», – заявили в пресс-службе РФС.

Ранее глава РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что Денисов, помимо штрафа в размере 1 миллиона рублей, будет дисквалифицирован на 1 матч за оскорбление допинг-офицера.

В текущем сезоне Денисов провел за «Локомотив» 24 игры в РФПЛ, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Spartak, Lokomotiv

Премьер-лига. 21-й тур. «Локомотив» и «Спартак» мячей не забили

Атлетико

Исполнительный директор «Атлетико» не прошел таможенный осмотр в Шереметьево

Luzhniki 2

На матч Россия – Бразилия продано 50 тысяч билетов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 