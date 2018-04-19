Гильерме провел 90 сухих матчей за «Локомотив» — больше только у Сергея Овчинникова

Автор: Владимир Шевелев 0

Guillerme

Вратарь «Локомотива» Гильерме не пропустил в игре с «Ахматом» (0:0). Голкипер провел 90-й сухой матч в составе московской команды.

Гильерме занимает 2-е место по числу таких игр в составе «Локомотива». Уроженец Бразилии уступает только Сергею Овчинникову.

На счету бывшего вратаря «Локомотива» 157 сухих матчей в различных турнирах, это рекорд клуба.

В текущем сезоне Гильерме провел за красно-зеленых 20 игр в РФПЛ, 11 раз сохранял ворота в неприкосновенности и пропустил 13 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Локомотива»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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