Гильерме провел 90 сухих матчей за «Локомотив» — больше только у Сергея Овчинникова

Вратарь «Локомотива» Гильерме не пропустил в игре с «Ахматом» (0:0). Голкипер провел 90-й сухой матч в составе московской команды.

Гильерме занимает 2-е место по числу таких игр в составе «Локомотива». Уроженец Бразилии уступает только Сергею Овчинникову.

На счету бывшего вратаря «Локомотива» 157 сухих матчей в различных турнирах, это рекорд клуба.

В текущем сезоне Гильерме провел за красно-зеленых 20 игр в РФПЛ, 11 раз сохранял ворота в неприкосновенности и пропустил 13 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Локомотива»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»