«Уфа» получит бонусы за победу Александра Зинченко в АПЛ в составе «Манчестер Сити»

Руководство «Уфы» получит бонусы от «Манчестер Сити» за экс-игрока башкирской команды Александра Зинченко. Об этом заявил гендиректор «горожан» Шамиль Газизов.

«Денежный бонус за чемпионство «Манчестер Сити»? Это предполагается. Но пока давайте не будем об этом, так как есть некоторые нюансы. Могу сказать только, что мы планируем остаться в плюсе. Это — просто приятный бонус для нашего клуба.

Мы со стороны клуба уже поздравили Сашу с чемпионством в АПЛ. Нам очень приятно, что этот парень прошел через нашу систему и вырос в серьезного игрока. Для «Уфы» это тоже большой плюс. Мы будем всегда болеть за Зинченко и поддерживать его», — заявил Газизов.

Напомним, в клубе из РФПЛ украинец выступал с 2015 по 2016 годы. В текущем сезоне АПЛ 21-летний полузащитник провел 7 матчей за манкунианцев.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия