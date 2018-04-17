ФИФА может отклонить заявку Марокко на ЧМ-2026 из-за запрета однополых браков

Заявка Марокко на проведение чемпионата мира 2026 может быть отклонена. Причиной может послужить закон, запрещающий однополые браки в стране.

Согласно марокканским законам, за однополые связи нарушителям грозит тюремный срок от 6 месяцев до трех лет. ФИФА исключает возможность проводить турниры уровня чемпионата мира в странах, где имеют место преследования по различным признака.

Если заявка Марокко будет отклонена, совместная заявка США, Канады и Мексики будет единственной, претендующей на проведение турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Associated Press

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»