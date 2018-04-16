ФИФА открыла дело по поводу расизма на матче Россия – Франция

Автор: Владимир Шевелев 0

Russia v France

Алексей Смертин занимает должность офицера РФС по борьбе с дискриминацией в футболе. Бывший капитан национальной сборной подтвердил информацию об открытии ФИФА дела из-за расистских выкриков на матче Россия – Франция.

«ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.

В свою очередь РФС готов принять в нем активное участие, в частности, уже ведется внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам.

Если вина этих людей будет доказана, то с большей долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России. Надеемся на конструктивное сотрудничество всех заинтересованных сторон в разбирательстве по данному вопросу», – сказал Смертин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля этого года.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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