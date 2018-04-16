На бесплатные поезда во время ЧМ-2018 забронировано 60% билетов

Кирилл Поляков — генеральный директор «Транспортной дирекции – 2018». Функционер рассказал о работе системы по бесплатной перевозке пассажиров во время ЧМ-2018 на поездах.

«На 16 апреля забронировано более 60 процентов мест, есть и поезда, в которых не осталось свободных мест. Чтобы создать равные условия для журналистов и болельщиков, мы специально зарезервировали места для прессы. Это порядка 35 тысяч мест. Начиная с 23 апреля, об этом мы договорились с оргкомитетом, будет открыта регистрация для бронирования билетов представителям СМИ.

Если исполнитель, который занимается вопросами питания, получит лицензию, то алкоголь будет доступен в вагонах-ресторанах в поездах, организуемых для болельщиков. Федеральная пассажирская компания передала перечень вагонов-ресторанов, для каждого из которых требуется разрешение на продажу крепкого алкоголя.

К сожалению, когда это точно произойдет, сказать не могу, мы подали все документы и ждем решения по данному вопросу. В любом случае будет слабый алкоголь в виде пива и вина, вопрос заключается только в крепких напитках.

Также мы работаем с подрядчиком, который обеспечивает питание по вопросу толерантности. У нас достаточно много представителей мусульманских стран, поэтому мы хотим, чтобы все традиции были соблюдены. Мы хотим, чтобы все чувствовали себя комфортно», – сказал Поляков.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля этого года.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»