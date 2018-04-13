Юрген Клопп: «Какой бы соперник нам бы ни выпал — шансы были бы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями об итогах жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. В полуфинале «красные» сыграют с «Ромой».

«Понимая, что мне придется что-то говорить, я пытался подумать, что же я чувствую, но у меня не было мыслей: «Слава Богу, не «Бавария», слава Богу, не «Реал», а «Рома», ура!» Это просто жеребьевка, и я понимая, что она очень волнительная, но все здорово, ведь самое главное – это то, что мы продолжаем борьбу в турнире.

Какой бы соперник нам бы ни выпал, шансы были бы, ведь это футбол. Так что против «Ромы» шансы есть. Но если кто-то думает, что нам выпал самый легкий жребий, то я не могу помочь этому человеку, потому что он точно не видел оба матча «Ромы» с «Барселоной».

В первом матче счет 4:1 не отражал игру – там был гений Месси против хорошей команды «Ромы». Второй матч получился выдающимся, они совершили невероятное. Возможно, они должны были побеждать 4:0 или 5:0. Я был под большим впечатлением», – сказал Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»