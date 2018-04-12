Серхио Рамос помог предотвратить драку между игроками «Реала» и «Ювентуса»

Автор: Дмитрий Темников 0

Футболисты «Ювентуса» чуть не начали массовую потасовку с игроками «Реала». Случился инцидент в подтрибунном помещении «Сантьяго Бернабеу», когда спортсмены шли в свои раздевалки после окончания матча. 

Драку предотвратили сотрудники полиции. Также в выяснение отношений вмешался пропустивший встречу  защитник «сливочных» Серхио Рамос, который начал разнимать участников конфликта. и металлической перегородке между командами.

Напомним, 11-метровый удар в ворота «Ювентуса» был назначен в компенсированное ко второму тайму время, когда туринцы вели со счетом 3:0 (в первом матче четвертьфинала «бьянконери» проиграли с таким же счетом). Голкипер итальянского клуба Джанлуиджи Буффон стал выяснять отношения с арбитром на повышенных тонах, за что и был удален с поля.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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