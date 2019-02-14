Адриен Рабьо не перейдет в «Баварию» по окончании нынешнего сезона

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо не перейдет в «Баварию». Мюнхенский клуб отказался от варианта с Рабьо из-за больших запросов футболиста по зарплате.

«Бавария» ведет поиски опорника, отличного от Хави Мартинеса по стилю игры и более нацеленного на пас вперед.

Клуб рассматривал вариант с Рабьо, который летом станет свободным агентом по истечении срока контракта с «ПСЖ», но посчитал, что не сможет платить ему требуемые деньги.

Ранее сообщалось, что француз перейдет в «Барселону», но каталонцы приостановили переговоры с ним, так как приобрели у «Аякса» Френки де Йонга. Рабьо также входит в сферу интересов «Ливерпуля», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

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