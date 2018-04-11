«Урал» продал все билеты на матч со «Спартаком» — ожидается около 30 тысяч болельщиков

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 12 тур. «Спартак» — «Урал» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 30 сентября 2017 г.

«Урал» продал все билеты на матч 26-го тура чемпионата России со «Спартаком». Игра состоится на новом стадионе команды 15 апреля и будет второй тестовой встречей перед ЧМ-2018.

В пресс-службе «Урала» сообщили:

«На матче против «Спартака» будут функционировать все трибуны. Все билеты проданы, ожидаем более 30 тысяч зрителей. 6 тысяч болельщиков приедут к нам из Москвы. 3 тысячи билетов мы отправили «Спартаку», чтобы они могли их реализовать у себя. Оставшиеся билеты появятся в гостевой кассе в день игры.

Перед матчем будет торжественная церемония открытия, которая будет включать в себя выступления тайных гостей. Перед матчем в чаше стадиона и за ее пределами будут проводиться активности, предусмотренные для болельщиков.

Торжество начнется за два часа до матча, мы приглашаем всех болельщиков и просим приходить заранее. Будут открыты все входные группы, в том числе и временные, которые не функционировали на матче против «Рубина».

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Aiden McGeady

Эйден Макгиди: «После поражений от ЦСКА Карпин нас запугивал и запирал на неделю на базе»

Aleksandr Selikhov

Александр Селихов: «Футболку Акинфеева отнесу к самым ценным»

Luiz Adriano

Луис Адриано: «Во время матча «Амкар» — «Локомотив» я спал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 