Андрей Каряка ушел из «Амкара»  

Автор: Дмитрий Темников 0

Работник тренерского штаба «Амкара» Андрей Каряка покинул команду. Об этом сообщается на официальном сайте красно-черных. 

«Конечно, жаль, что мы вместе не доработаем этот тяжелейший сезон, но такова жизнь. И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей играл огромную роль – его знания и готовность показать любой технический прием, неизменно позитивный настрой и склонность к анализу были несомненным капиталом «Амкара». Но он сам обратился в клуб с просьбой его отпустить, и мы с уважением отнеслись к его решению. Так что очень хочется пожелать ему удачи и яркого развития карьеры. Будем рады встрече с ним в любом качестве!» — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

В пермском клубе экс-игрок «Бенфики» работал с 2015 года. После 24 проведенных матчей в текущем сезоне «Амкар» набрал 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба ФК «Амкар»
Источник: официальный сайт ФК «Амкар»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Премьер-лига. 21-й тур. «Зенит» и «Амкар» не забили мячей

РФПЛ. 13 тур. «Динамо» — СКА — 2:0. Химки. «Арена Химки». 14 октября 2017 г.

«Динамо» вместо перенесенного из-за выборов матча чемпионата против «Зенита» проведет контрольную игру с «Амкаром»

стадион локомотив

Матч «Амкар» – «Локомотив» состоится в Москве

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 