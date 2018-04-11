Андрей Каряка ушел из «Амкара»  

Работник тренерского штаба «Амкара» Андрей Каряка покинул команду. Об этом сообщается на официальном сайте красно-черных.

«Конечно, жаль, что мы вместе не доработаем этот тяжелейший сезон, но такова жизнь. И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей играл огромную роль – его знания и готовность показать любой технический прием, неизменно позитивный настрой и склонность к анализу были несомненным капиталом «Амкара». Но он сам обратился в клуб с просьбой его отпустить, и мы с уважением отнеслись к его решению. Так что очень хочется пожелать ему удачи и яркого развития карьеры. Будем рады встрече с ним в любом качестве!» — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

В пермском клубе экс-игрок «Бенфики» работал с 2015 года. После 24 проведенных матчей в текущем сезоне «Амкар» набрал 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Источник: официальный сайт ФК «Амкар»