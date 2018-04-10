Станислав Черчесов поучаствует в праздновании юбилея дрезденского «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл в Дрезден. 54-летний специалист примет участие в праздновании 65-й годовщины основания местного «Динамо».

Черчесов выступал за дрезденский клуб в качестве игрока с 1993 по 1995 год. Как пишет пресс-служба дрезденского «Динамо», Черчесов успел посетить музей клуба.

Сейчас дрезденское «Динамо» выступает во второй Бундеслиге. По итогам 29 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Динамо» Дрезден

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»