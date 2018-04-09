Юрген Клопп: «Нам снова нужно показать свой лучший футбол против «Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу мерсисайдцев.

«В мире нет идеальных команд. Бывают разные моменты, ситуации, дни, а иногда даже минуты. «Ман Сити» выступал стабильнее всех, поэтому они уже чемпионы Англии. Но я знал, что они могут пропускать голы. А если ты пропускаешь голы, то можешь проиграть.

Сыграет ли Салах? Скорее да, чем нет. Но мы должны подождать конца тренировки и посмотреть, как он на отреагирует на нагрузки. Потом примем решение. В первом тайме манчестерского дерби «Сити» мог забить пять или шесть голов. Это был выдающийся матч. Но исход матча не был решен, и «Юнайтед» воспользовался этим.

Матчи в еврокубках – особенные для «Ливерпуля». Настроение в такие моменты всегда особенное. Но у нас не больше опыта в этом турнире, чем у игроков «Манчестер Сити». Нам снова нужно показать свой лучший футбол. Если бы все пошло так, как этого ждали, мы бы проиграли на «Энфилде» и уже были бы на грани вылета из Лиги чемпионов.

Сейчас нужно использовать ситуацию, которую парни создали для нас, выдав невероятную и очень зрелую игру. Мы должны играть стабильно в этом матче, действовать смело, много двигаться и создавать сопернику как можно больше проблем», – сказал Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»