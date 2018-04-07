Юрген Клопп: «Мы показали самую зрелую игру за все время, что я здесь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход матча с «Эвертоном». Мерсисайдское дерби завершилось вничью (0:0).

«Справедливый результат. Мы сюда приехали не за каким-то диким дерби, и «Эвертону» было сложно показывать ту игру, которую они хотели. В каком состоянии Салах? У меня нет часов, которые каждые пять минут сообщают мне об этом! Все полагают, что он будет готов ко вторнику, а там посмотрим.

Дэнни Ингз провел не лучший свой матч, но в плане «физики» уровень сегодняшней игры стал для него наиболее серьезным за долгие годы. К тому же ему нечасто приходились играть вместе с Соланке. Я полностью доволен. Задачей были усердная работа, получение удовольствия от игры и результат.

Здорово, что Клайн вернулся на поле спустя девять месяцев вне игры. Когда Клаван в последний раз играл левого защитника? Я без понятия. Мы показали хорошую игру, пусть и не идеальную. Возможно, самую зрелую за все время, что я здесь», – сказал Клопп.

После 32 игр «Ливерпуль» набрал 66 очков в АПЛ и держится в лигочемпионской четверке.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»