Сергей Фурсенко и Алексей Миллер вошли в санкционный список США

Министерство финансов США опубликовало дополнение к списку санкций против физических лиц. В нем ряд известных российских бизнесменов и функционеров.

В этот список вошли президент «Зенита» Сергей Фурсенко, глава «Газпрома» Алексей Миллер, бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов, глава банка ВТБ Андрей Костин, экс-владелец «Кубани» Олег Дерипаска и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Фурсенко вошел в список как член совета директоров «Газпром нефти», Дюмин – как бывший руководитель ФСО, Керимов – член Совета Федерации, Дерипаска – за отношение к госсектору в энергетике.

В санкционный список включают людей, имеющих отношение к российскому правительству.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Министерства финансов США

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»