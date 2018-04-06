Джефферсон Фарфан может покинуть «Локомотив» им заинтересовались в Турции

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в «Галатасарае». Турецкий клуб готов летом предложить перуанцу контракт с зарплатой 2,5 миллиона долларов в год.

Действующее соглашение Фарфана с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2018 года. Стороны ведут переговоры о продлении контракта.

Фарфан выступает за «Локомотив» с января 2017 года. В нынешнем сезоне форвард сборной Перу провел 16 матчей в РФПЛ, забил восемь голов и три раза ассистировал пертнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: AS



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»