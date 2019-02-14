Рауль Рианчо: «Были два предложения из сегунды, но решил отдохнуть до мая»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своем будущем в тренерской деятельности. У специалиста были предложения от некоторых испанских команд.

«У меня были предложения от двух команд испанской сегунды, но я решил отдохнуть до мая, побыть рядом с мамой. После смерти папы, в июле прошлого года, прошло не так много времени, и она нуждается в поддержке.

Тренерскую деятельность надеюсь возобновить уже в новом сезоне. В приоритете – возвращение в Россию. Мне кажется, я умею находить подход к российским игрокам, выстраивать с ними правильные отношения и способствовать реализации их лучших качеств», – сказал Рианчо.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»