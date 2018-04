Экс-тренер «Челси» Рэй Уилкинс умер после перенесенного инфаркта

Бывший тренер «Челси» Рэй Уилкинс скончался на 62-м году жизни. Ранее он перенес инфаркт и был доставлен в больницу.

61-летний англичанин упал и ударился головой после того, как у него остановилось сердце. Уилкинса доставили в больницу, где он был введен в состояние искусственной комы.

В июле прошлого года Уилкинс перенес коронарное шунтирование – операцию на сердце.

Everybody associated with Chelsea Football Club is devastated to learn of the passing of our former player, captain and assistant coach, Ray Wilkins. Rest in peace, Ray, you will be dreadfully missed. pic.twitter.com/cSDhloOPDZ

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 4, 2018