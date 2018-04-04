Арсен Венгер: «Александр Головин — наша трансферная цель? Это не тот случай, когда мы можем об этом говорить»  

Автор: Дмитрий Темников 0

Лига чемпионов. 3 тур. ЦСКА — «Базель» — 0:2. Москва. «ВЭБ Арена». 18 октября 2017 г.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер провел пресс-конференцию перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА. Француз не захотел отвечать на вопрос о заинтересованности клуба в приобретении полузащитника «армейцев» Александра Головина. 

«Что я думаю о Головине? Правда, что он наша трансферная цель? Вы должны понимать, что если я говорю с вами об уважении, то вы не должны приходить сюда и говорить о трансферах из ЦСКА в «Арсенал». Это не тот случай, когда мы можем об этом говорить. Это неподходящее место. Что я думаю о нем? Я ответил на ваш вопрос», — заявил 68-летний специалист.

Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА состоится завтра в Лондоне. Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс 

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