«Челси» выкупит Маурицио Сарри у «Наполи»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Маурицио Сарри

Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри близок к назначению в «Челси». Лондонцы выкупят контракт 59-летнего специалиста за 5 миллионов евро.

Кроме того, клубы заключат джентльменское соглашение о том, что «Челси» не будет переманивать игроков «Наполи» Эльсеида Хюсая, Рауля Альбиоля, Петра Зелиньского и Калиду Кулибали.

Несмотря на назначение Карло Анчелотти, контракт Сарри с «Наполи» по-прежнему рассчитан до лета 2019 года. Первоначальный срок действия отступных в соглашении в размере 8 миллионов евро уже истек, но может возобновиться с 1 июля.

В случае назначения Сарри спортивным директором «Челси» станет бывший игрок «синих» Джанфранко Дзола. Нынешний главный тренер лондонцев Антонио Конте получит за досрочное расторжение контракта компенсацию в размере 10 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Football-italia

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