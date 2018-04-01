Премьер-лига. 24-й тур. «Краснодар» и «Анжи» сыграли вничью

В последнем матче 24-го тура встречались «Краснодар» и «Анжи». Матч закончился неожиданной ничьей.

Премьер-лига. 24-й тур.

КРАСНОДАР – АНЖИ – 1:1 (1:0)

Краснодар. 1 апреля.

Стадион: «ФК Краснодар». 20160 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва)

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Калинин, Мамаев (Жоаозиньо, 69), Шатов, Петров, Каборе (Газинский, 53), Перейра, Классон, Смолов (Вандерсон, 85).

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Самарджич, Брызгалов, Данченко, Маркелов (Хубулов, 57), Тетрашвили, Бакаев (Прудников, 83), Хамдамов (Яковлев, 69), Лескано, Будковский.

Голы: 1:0 — Классон (33), 1:1 — Данченко (90).

Предупреждения: Каборе (45), Самарджич (64), Полуяхтов (71), Перейра (82).

7 (4) удары (в створ) 8 (3)

16 фолы 10

5 угловые 5

5 офсайды 1

60 % владения мячом 40

Встреча «Краснодар» — «Анжи» завершала программу 24-го тура. Хозяева открыли счет в первом тайме – Виктор Классон забил 7-й мяч в сезоне – 1:0. Во втором тайме игра проходила в напряженной борьбе, однако счет больше не менялся до последних секунд. На 3-й добавленной минуте, после отчаянного навала, Олег Данченко сравнял счет. 1:1 — сенсационная ничья.

Фото: Твиттер РФПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»