Премьер-лига. 24-й тур. «Краснодар» и «Анжи» сыграли вничью

В последнем матче 24-го тура встречались «Краснодар» и «Анжи». Матч закончился неожиданной ничьей.
Премьер-лига. 24-й тур.
КРАСНОДАР – АНЖИ – 1:1 (1:0)
Краснодар. 1 апреля.
Стадион: «ФК Краснодар». 20160 зрителей.
Судья: Алексей Еськов (Москва)
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Калинин, Мамаев (Жоаозиньо, 69), Шатов, Петров, Каборе (Газинский, 53), Перейра, Классон, Смолов (Вандерсон, 85).
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Самарджич, Брызгалов, Данченко, Маркелов (Хубулов, 57), Тетрашвили, Бакаев (Прудников, 83), Хамдамов (Яковлев, 69), Лескано, Будковский.
Голы: 1:0 — Классон (33), 1:1 — Данченко (90).
Предупреждения: Каборе (45), Самарджич (64), Полуяхтов (71), Перейра (82).
7 (4) удары (в створ) 8 (3)
16 фолы 10
5 угловые 5
5 офсайды 1
60 % владения мячом 40
Встреча «Краснодар» — «Анжи» завершала программу 24-го тура. Хозяева открыли счет в первом тайме – Виктор Классон забил 7-й мяч в сезоне – 1:0. Во втором тайме игра проходила в напряженной борьбе, однако счет больше не менялся до последних секунд. На 3-й добавленной минуте, после отчаянного навала, Олег Данченко сравнял счет. 1:1 — сенсационная ничья.
Фото: Твиттер РФПЛ
Источник: Еженедельник «Футбол»