Матч с «Ростовом» стал 800-м в карьере для Сергея Игнашевича

Автор: Владимир Шевелев 0

Сергей Игнашевич

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич отметил юбилей. Он вышел в стартовом составе на матч 24-го тура премьер-лиги с «Ростовом».

Эта игра стала для 38-летнего футболиста 800-й в карьере. Он провел 482 в чемпионате России, 56 – в Кубке и Суперкубке страны, 142 – в еврокубках и 120 – за сборную.

В 1999 году Игнашевич дебютировал за «Крылья Советов». Затем он выступал за «Локомотив», ЦСКА и сборную России.

В текущем сезоне на счету опытного защитника 17 матчей за ЦСКА в РФПЛ, один забитый мяч и голевая передача.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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