Адвокат Мамаева: «Следствие ведется с нарушениями»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что рассматривающий дело футболиста прокурор признал нарушения. На данный момент срок ареста футболистов – до 8 февраля.

«Прокурором вносились требования об устранении нарушений в уголовном деле, там есть факты волокиты. Прокурор признал, что следствие ведется с нарушениями, допускается затягивание. Суду будет неправильно давать следствию дополнительную преференцию, опять продлевая срок ареста», — сказал Бушманов.

Напомним, Мамаев и Александр Кокорин 8 октября поучаствовали в драках в Москве. Они содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

Также следствие просит суд продлить арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»