Адвокат Мамаева: «Следствие ведется с нарушениями»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Павел Мамаев

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что рассматривающий дело футболиста прокурор признал нарушения. На данный момент срок ареста футболистов – до 8 февраля.

«Прокурором вносились требования об устранении нарушений в уголовном деле, там есть факты волокиты. Прокурор признал, что следствие ведется с нарушениями, допускается затягивание. Суду будет неправильно давать следствию дополнительную преференцию, опять продлевая срок ареста», — сказал Бушманов.

Напомним, Мамаев и Александр Кокорин 8 октября поучаствовали в драках в Москве. Они содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

Также следствие просит суд продлить арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Алана Мамаева

Алана Мамаева: «Огромные деньги сносят голову футболистам»

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

Локомотив-Тосно. Кубок России, 1/4 финала. Москва, стадион "Локомотив", 1 марта 2017 г.

Александр Филимонов: «Когда был единый коллектив, «Спартак» нравился. Думаю, сам Каррера это разрушил»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 