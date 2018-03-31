Златан Ибрагимович: «Я приехал в Англию в инвалидном кресле и покорил ее, лев снова голоден»

Новоиспеченный нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился эмоциями после трансфера в американский клуб. 36-летний швед расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и продолжит карьеру в МЛС.

«Я родился старым, а умру молодым. Не волнуйтесь о моем возрасте. Я приехал в Англию в инвалидном кресле и покорил ее за три месяца.

Лев снова голоден. Я приехал сюда побеждать. Я знаю, что буду здесь выигрывать. Мыслями я был здесь. Я хотел сюда приехать. Мне не удавалось сделать этого ранее. Но приехать сюда было предначертано. «Лос-Анджелес» позвонил, а я ответил», — заявил Ибрагимович.

Напомним, что в составе «красных дьяволов», своего последнего клуба, Златан выиграл Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста BBC Саймона Стоуна