Артем Дзюба: «Я видел много яиц. Самые огромные — у Валеры Климова из «Томи»

Автор: Юлия Древова 0

Дзюба

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о своих самых запомнившихся партнерах в карьере. 29-летний форвард успел поиграть в «Спартаке», «Томи», «Ростове» и «Зените».

«Самый вонючий футболист, с которым сталкивался на поле? Был один – не буду его называть. Просто скажу, что он сейчас играет в «Урале» в аренде. У нас вообще часто прикалывались иностранцы – Халк, Данни, Витсель, Нету – они все время называли «сувака» кого-нибудь, подкалывали.

У кого самые большие яйца? Я видел много яиц, так как в нескольких командах поиграл. Чтобы правильно поняли – в душевых. Если честно – у Валеры Климова, с которым я играл в Томске. Сейчас он помощник главного тренера в «Балтике». Вот у него самые огромные. Я все время шутил, что он их у слона скомуниздил. Это я и про характер, и про его шары», — рассказал Дзюба в интервью YouTube-каналу oSporte TV.

Фото: Global Look Press
Источник: YouTube-канал oSporte TV

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