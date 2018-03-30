«Барселона» хочет его подписать юного защитника «Аякса»

Автор: Владимир Шевелев 0

Matthijs de Ligt

Центральный защитник «Аякса» Маттейс де Лигт — лакомый кусок на трансферном рынке. Он является трансферной целью «Барселоны».

Каталонский клуб следит за игрой 18-летнего футболиста сборной Голландии, которого «Аякс» оценивает в 60 миллионов евро. Помимо высокой цены, есть еще одно обстоятельство, затрудняющее трансфер. Де Лигт хочет иметь постоянную игровую практику.

Вчера де Лигт посетил Барселону. Бывший форвард «Аякса» и каталонцев Патрик Клюйверт выложил в инстаграме фотографию, на которой он в компании сыновей – Джастина и Шейна – и де Лигта.

Having lunch with the boys #qualitytime❤️

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В текущем сезоне Маттейс де Лигт провел за «Аякс» 27 матчей в чемпионате Голландии, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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