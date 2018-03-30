Роман Зобнин готов сыграть против «Тосно»

Автор: Владимир Шевелев 0

Roman Zobnin

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о состоянии полузащитника Романа Зобнина. У хавбека красно-белых была микротравма.

«Он готов играть. С ним все в порядке. Все, кроме Тимофеева, находятся в полной готовности и могут сыграть. Артем пока не достиг полной готовности», – сказал Каррера.

Ранее Зобнин сообщил, что может даже не сыграть с «Крыльями Советов» на следующей неделе. Напомним, что он повредил мениск в расположении сборной России.

В текущем сезоне Роман провел за красно-белых семь матчей в РФПЛ и получил две желтые карточки.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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