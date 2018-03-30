РФС призвал футболистов не курить кальян и не употреблять наркотики

Российский футбольный союз записал обращение к футболистам со сводом правил, которых следует придерживаться, чтобы в их организме случайно не оказался допинг. Кроме того, в сообщении отмечается, что все пробы российских игроков за четыре последних года показали отрицательный результат.
В памятке РФС значатся следующие рекомендации:
— не курить кальян и не пить экзотические чаи;
— внимательно изучать сертификаты мяса, которое было завезено в Россию из Китая и Южной Америки, поскольку оно может содержать кленбутерол;
— ни при каких обстоятельствах не употреблять наркотики;
— не прибегать к средствам для сгонки веса, потому что запрещенные диуретики и психостимуляторы, которые входят в их состав, не всегда отражают на этикетке;
— проверять все спортивное питание, лекарства и БАДы на сайте РУСАДА или в специальном мобильном приложении, но помнить, что там можно найти информацию только о препаратах, зарегистрированных в России.
РФС подчеркивает, что несоблюдение этих пунктов может стоить игроку карьеры.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер РФС