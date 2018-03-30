РФС призвал футболистов не курить кальян и не употреблять наркотики

Автор: Юлия Древова 0

РФС

Российский футбольный союз записал обращение к футболистам со сводом правил, которых следует придерживаться, чтобы в их организме случайно не оказался допинг. Кроме того, в сообщении отмечается, что все пробы российских игроков за четыре последних года показали отрицательный результат. 

В памятке РФС значатся следующие рекомендации:

— не курить кальян и не пить экзотические чаи;

— внимательно изучать сертификаты мяса, которое было завезено в Россию из Китая и Южной Америки, поскольку оно может содержать кленбутерол;

— ни при каких обстоятельствах не употреблять наркотики;

— не прибегать к средствам для сгонки веса, потому что запрещенные диуретики и психостимуляторы, которые входят в их состав, не всегда отражают на этикетке;

— проверять все спортивное питание, лекарства и БАДы на сайте РУСАДА или в специальном мобильном приложении, но помнить, что там можно найти информацию только о препаратах, зарегистрированных в России.

РФС подчеркивает, что несоблюдение этих пунктов может стоить игроку карьеры.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер РФС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ростов 1

РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых футболистов

Глава профсоюза футболистов России:  «Мы выдвинули предложение о том, чтобы запретить играть при температуре ниже  «-15» и выше «+35»

РФС

РФС: «Ближайшие два сезона лимит меняться не будет»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 