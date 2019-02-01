Катар стал победителем Кубка Азии

В финале Кубка Азии команда Катара обыграла сборную Японии (3:1). Для катарцев это первый титул чемпионов континента.
Лучшим бомбардиром турнира стал 22-летний нападающий Катара Альмоэз Али, забивший 9 голов в 7 матчах. Он побил рекорд турнира, установленный экс-нападающим сборной Ирана Али Даеи (8 голов) в 1996 году.
Лучшим ассистентом Кубка Азии стал 22-летний форвард Акрам Афиф, отдавший 10 голевых передач в 7 встречах.
Следующий ЧМ пройдет в Катаре в 2022 году.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»