Евгений Марков: «Не жалею, что выбрал «Динамо», а не «Зенит»

Нападающий «Динамо» Евгений Марков отметил, что не жалеет о переходе в московский клуб. Игрок перебрался в стан бело-голубых минувшей зимой из «Тосно», при этом приобрести Маркова также хотел «Зенит».

«Ни капли не жалею, что выбрал «Динамо», а не «Зенит». Я хочу развиваться, прогрессировать и играть. Я не хочу сидеть на скамейке. А Дмитрий Хохлов приглашал меня в «Динамо» и делал на меня ставку.

Буду ли праздновать голы в ворота «Зенита» или «Тосно»? Обязательно!» — сказал Марков.

В текущем сезоне Евгений Марков провел за «Тосно» и «Динамо» 20 игр в РФПЛ, забил 9 мячей и отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер ФК «Динамо» Москва

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»