Евгений Марков: «Не жалею, что выбрал «Динамо», а не «Зенит»

Автор: Владимир Шевелев 0

Евгений Марков

Нападающий «Динамо» Евгений Марков отметил, что не жалеет о переходе в московский клуб. Игрок перебрался в стан бело-голубых минувшей зимой из «Тосно», при этом приобрести Маркова также хотел «Зенит».

«Ни капли не жалею, что выбрал «Динамо», а не «Зенит». Я хочу развиваться, прогрессировать и играть. Я не хочу сидеть на скамейке. А Дмитрий Хохлов приглашал меня в «Динамо» и делал на меня ставку.

Буду ли праздновать голы в ворота «Зенита» или «Тосно»? Обязательно!» — сказал Марков.

В текущем сезоне Евгений Марков провел за «Тосно» и «Динамо» 20 игр в РФПЛ, забил 9 мячей и отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер ФК «Динамо» Москва

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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