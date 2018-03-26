Евгений Марков: «Не жалею, что выбрал «Динамо», а не «Зенит»

Нападающий «Динамо» Евгений Марков отметил, что не жалеет о переходе в московский клуб. Игрок перебрался в стан бело-голубых минувшей зимой из «Тосно», при этом приобрести Маркова также хотел «Зенит».
«Ни капли не жалею, что выбрал «Динамо», а не «Зенит». Я хочу развиваться, прогрессировать и играть. Я не хочу сидеть на скамейке. А Дмитрий Хохлов приглашал меня в «Динамо» и делал на меня ставку.
Буду ли праздновать голы в ворота «Зенита» или «Тосно»? Обязательно!» — сказал Марков.
В текущем сезоне Евгений Марков провел за «Тосно» и «Динамо» 20 игр в РФПЛ, забил 9 мячей и отдал голевую передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер ФК «Динамо» Москва