Райан Гиггз: «Естественно, Златан Ибрагимович знает о «МЮ» больше нас»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Райан Гиггз

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отреагировал на высказывания Златана Ибрагимовича о бывших игроках клуба. В недавнем интервью шведский футболист заявил, что «Класс-92», который он назвал «окружением Фергюсона», слишком часто критикует «МЮ» на телевидении.

«Проведя в общей сложности за «Юнайтед» более 2000 матчей, мы имеем право на мнение. Иногда на положительное, иногда на негативное, но я не думаю, что это как-то связано с результатами.

Мы болельщики этого клуба вместе с другими экс-игроками, которые работают на ТВ или на радио.

Таков футбол, здесь имеют место разные мнения. Но он, естественно, знает о клубе больше нас», – сказал Гиггз.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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