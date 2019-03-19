Райан Гиггз: «Естественно, Златан Ибрагимович знает о «МЮ» больше нас»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отреагировал на высказывания Златана Ибрагимовича о бывших игроках клуба. В недавнем интервью шведский футболист заявил, что «Класс-92», который он назвал «окружением Фергюсона», слишком часто критикует «МЮ» на телевидении.

«Проведя в общей сложности за «Юнайтед» более 2000 матчей, мы имеем право на мнение. Иногда на положительное, иногда на негативное, но я не думаю, что это как-то связано с результатами.

Мы болельщики этого клуба вместе с другими экс-игроками, которые работают на ТВ или на радио.

Таков футбол, здесь имеют место разные мнения. Но он, естественно, знает о клубе больше нас», – сказал Гиггз.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports