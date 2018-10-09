Жена Павла Мамаева Алана подала на развод

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана хочет развестись с мужем. Сегодня девушка подала на развод, после драк с участием мужа и форварда «Зенита» Александра Кокорина.

В сентябре Мамаева объявила о расставании с мужем, инициатором развода якобы был Павел. Позже она сообщила: «Было недопонимание. Мы помирились, уже все хорошо».

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24