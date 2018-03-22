Александр Селихов: «Футболку Акинфеева отнесу к самым ценным»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал об отношениях с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым. Также 23-летний вратарь поведал о своей коллекции футболок.

— Тебя снова вызвали в сборную России. Заслужил?

– Так решил тренер. Лично я очень рад, потому что реально шел к этому, стремился. Черчесов не скрывает, что Акинфеев в сборной – номер один.

— Возможно ли пробиться в основу из-за его широкой спины?

– Тяжело, конечно. Но незаменимых нет: когда-нибудь и его кто-нибудь заменит.

— Ты как-то говорил, что восхищаешься психологической устойчивостью Игоря.

– Да, психологию я бы у него взял. И опыт. Он ведь уже на всевозможных турнирах поиграл, и никакие решающие матчи на него особо не давят. В этом плане он абсолютно спокойно себя чувствует, и, посмотрите, проводит великолепный сезон.

У нас была прикольная история. После матча в августе, когда мы ЦСКА проиграли, я попросил у Акинфеева футболку. Да, говорит, сейчас тебе принесут. В итоге так мне никто ничего и не принес. И вот уже в декабре перед игрой на нашем стадионе мы снова встречаемся с ним в подтрибунном помещении. Он мне: «Сань, здарова! Про футболку помню, отдам после матча». И действительно: мне потом администратор ЦСКА ее принес. Если честно, я был сильно удивлен. Думаю, этот случай показывает, какой Игорь человек.

— Коллекционируешь футболки? Какие можешь назвать самыми ценными?

– Вот, наверно, акинфеевскую к самым ценным можно отнести. Фирмино из «Ливерпуля» есть, Рико, вратарь «Севильи». Кто мне нравится, у того футболку и прошу. У меня маек немного, всего-то штук 50. Есть футболка Мартина Якубко из сборной Словакии. Который со мной в «Амкаре» играл, – сказал Селихов.

В текущем сезоне Александр Селихов провел за красно-белых 16 матчей в РФПЛ, пропустил 13 мячей и восемь раз отыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: «Российская газета»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»