Из-за опасений в отравлении сборная Англии привезет на ЧМ-2018 свои продукты

Автор: Дмитрий Темников 0

Англия

Сборная Англии поедет в Россию со своими продуктами для потребления во время чемпионата мира – 2018. Это решение было принято после международного скандала с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем,  которого отравили в Великобритании (по мнению властей страны, в организации покушения виновата российская сторона). 

Как сообщается, англичане планируют привезут кексы Jaffa Cakes, печеные бобы, томатный соус, шоколад, английскую горчицу и чайные пакетики. Также руководство сборной Англии заявило, что в Россию будет отправлена группа поваров. За неделю до прилета национальной команды они прибудут в нашу страну, чтобы проверить продукты в связи «со скандалом с отравлением шпиона».

«Все продукты питания будут тщательно проверяться. Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами», — заявил источник из федерации футбола Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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