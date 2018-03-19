На матч Россия – Бразилия продано 50 тысяч билетов

Автор: Владимир Шевелев 0

Luzhniki 2

На товарищеский матч между сборными России и Бразилии продано порядка 50 тысяч билетов. Об этом сообщил глава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

«На данный момент продано 50 тысяч билетов, думаю, что эта цифра достигнет 60 тысяч. Погода и отсутствие в составе бразильцев Неймара наверняка повлияют на ситуацию с количеством билетов», – сказал Карпович.

Игра пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники», арена вмещает 81 тысячу зрителей. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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