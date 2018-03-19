На матч Россия – Бразилия продано 50 тысяч билетов

На товарищеский матч между сборными России и Бразилии продано порядка 50 тысяч билетов. Об этом сообщил глава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

«На данный момент продано 50 тысяч билетов, думаю, что эта цифра достигнет 60 тысяч. Погода и отсутствие в составе бразильцев Неймара наверняка повлияют на ситуацию с количеством билетов», – сказал Карпович.

Игра пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники», арена вмещает 81 тысячу зрителей. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»