ЦСКА и «Краснодар» интересуются хавбеком «Рубина» Ильзатом Ахметовым

Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов может сменить клуб. ЦСКА и «Краснодар» интересуются 20-летним хавбеком.

Ахметов близок к тому, чтобы получить статус свободного агента, причем сменить клуб он сможет уже по ходу этого сезона. Казанский клуб не смог договориться с агентами игрока о переподписании контракта, чтобы иметь возможность перерегистрировать «Рубин» в другом юридическом качестве.

В текущем сезоне Ильзат Ахметов провел за казанский клуб три матча в РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»